Cómo obtener ESTA para viajar Estados Unidos

Es importante que sepas que si quieres viajar por mar o aire desde España hacia Estados Unidos debes obtener previamente una autorización ESTA (Sistema Electrónico para la autentificación de viaje). Este trámite reemplaza al viejo Programa de Exención de Visa (VWP) y a su antiguo formulario verde (I-94W).

El lado bueno es que con este nuevo método ahora se conoce la situación de inmigración antes de haber reservado el billete de avión. Además la mayoría de los solicitantes no tienen ningún problema en obtenerla (a menos que hayan olvidado declarar la existencia de alguna condena penal). El lado no tan amable es que esto no da mayores garantías de entrar en el país pues, como en todos lados, la decisión final de entrada depende del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras.

Solicitar la ESTA implica desembolsar 14$ para su tramitación (10$ son destinados al Departamento de Turismo de los Estados Unidos y 4$ es el coste de la solicitud). En caso de que rechacen la solicitud se hace un reembolso total: 4$ en mano y 10$ vía tarjeta.

Para mayor tranquilidad, y para evitarte comisiones extra, te recomendamos utilizar sólo el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para la presentación de solicitudes. Desde ella se puede pagar con tarjetas American Express, Visa, MasterCard y Discover (Diners Club y JCB).

¿Cómo se realiza la solicitud?

El trámite apenas lleva entre 5 y 10 minutos. Sólo se puede hacer por individuos (no grupales) aunque sí puedes pedirla para otra persona. Al momento de navegar la web verás que se puede traducir a 22 idiomas diferentes aunque debes recordar que todas las respuestas deben darse sólo en inglés.

Luego deberás rellenar los datos de pasaporte (número de pasaporte, fecha de emisión y fecha de caducidad), datos de contacto en España y los datos de contacto en los Estados Unidos (lugar donde te hospedarás, puede ser aproximado y puede modificarse posteriormente.). También tendrás que brindar el número de vuelo, la aerolínea y el aeropuerto de salida.

Por lo general la autorización es inmediata aunque el plazo puede demorarse hasta 72 horas. La validez es por dos años a partir de su expedición o hasta que el pasaporte expire. Últimos datos que no está de más tener presentes: anota siempre el número de referencia o imprime una copia por si las aerolíneas lo requieren y, en caso de que la solicitud ESTA sea rechazada aún puedes solicitar “visa de no inmigrante” en la Embajada de los Estados Unidos.

¡Ahora sí estás listo para continuar los preparativos de tu viaje hacia Estados Unidos!