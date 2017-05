Moneda de Singapur: así son sus billetes

Mucho de la historia de los países puede contarse a través de los devenires de su moneda. Por ejemplo, Singapur supo usar el dólar del Estrecho, el dólar malayo y el de Malaya y Borneo hasta que tras su independencia en 1965 comenzara a transitar una historia propia, al menos en cuestiones monetarias.

Tuvieron que pasar unos años más para que recién en 1976 Singapur contara con su Consejo Monetario y comenzara a imprimir desde él sus primeras monedas y billetes.De aquellas primeras épocas surje el dólar de Singapur que, heredado de su interrelación con sus predecesores, mantiene su intercambiabilidad con el dólar de Brúnei, por ejemplo.

En 1967 se emitieron las primeras series de billetes que fueron conocidos como “Serie de las Orquídeas” en denominaciones de 1, 5, 10, 50, 100 y 1.000. Luego se añadieron los de 25 y 500. Como si no fuera poco, la serie de los pájaros añadió de 20 y de 2. En consonancia con lo que ocurre con los billetes de 500 euros, por mencionar un caso similar, los 1000 SGC (de valor similar) brillan por su ausencia.

En los billetes introducidos en 1999 aparece el retrato del presidente de la República, Yusof bin Ishak. Y es común que suelan emitirse billetes conmemorativos, así que no te extrañes en ver algunos con diseños menos vistos. En cuanto a monedas las hay de 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 y 1 SGC.

Más allá de las cuestiones de diseño del dólar de Singapur, son billetes realmente bonitos, valgan algunas cuestiones menos estéticas y más prácticas para cuando visites este país. Primero, está bien saber que no tendrás ningún problema para retirar efectivo pues encontrarás cajeros en la calle y en los centros comerciales en abundancia.

Excepto ocasiones particulares, en general en Singapur se paga con tarjetas de crédito. Eso no quita que para comprar en la calle y pagar pequeñas cantidades vayas a necesitar dinero en efectivo por lo cual ten la previsión de antes de salir de viaje preguntar a tu banco cuánto es la comisión por sacar dinero en divisa extranjera. Si no te conviene puedes acudir a las casas de cambio que verás por cientos en Singapur. La comisión suele ser menos que la de algunos bancos. Como último consejo, te dejamos de dato de referencia que un euro equivale 1,5 dólares de estas latitudes. Ahora sí, has quedado bien informado sobre la moneda oficial de Singapur.