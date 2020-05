Hice una nueva reseña sobre 5 gadgets 2020 que están geniales y que son, para mi, imprescindibles para quienes queremos compartir contenido a través de las redes sociales.

Como muchos de ustedes me preguntan a menudo qué productos me acompañan en mi mochila como kit esencial, les invito a ver mi último vídeo en mi canal de Youtube.

Gadgets 2020: mis recomendados

Hay que empezar por lo básico. Por eso lo primero que quiero mencionarles es el adaptador mundial. Lo traigo como el primero de los gadgets 2020 porque es un producto que necesitamos todos los viajeros por igual, hagamos o no contenidos para redes sociales.

El adaptador permite tener todas las conexiones para los aparatos que llevo, garantizando la posibilidad de conexión en cualquier lugar donde me encuentre.

Con él estarás listo para los usos europeo, inglés y americano. A diferencia de otros de su tipo éste cuenta con un plus: tiene un fusible que salta en el caso que haya un pico de corriente. Además cuenta con dos puertos USB.

El siguiente gadget 2020 es de la marca Manfrotto. Es práctico y pequeño. ¿Su función? Colocas el móvil en él y, gracias a una pestaña que tiene, puedes ubicarlo de forma cómoda -sea vertical u horizontal- y filmar en modo selfie o al contrario.

Reloj de bambú y demás gadgets 2020

Para controlar los tiempos al momento de grabar nada como mi nuevo reloj de bambú Livegens.

Es uno de los últimos gadgets 2020 que incorporé. Me llegó en un empaque libre de plásticos como ven en la foto. Total coherencia con el concepto de sostenibilidad que dio nacimiento a esta marca que tienen que conocer.

Artículo relacionado: Gafas de sol y relojes ecológicos de madera: 2 imprescindibles para viajeros responsables

Otro de los gadgets 2020 que quiero presentarles es esta pinza que se engancha al teléfono y que permite iluminarnos con sus luces LED. Tiene tres puntos para regularla. Es recargable y no usa pilas, ¡punto a favor para cuidar al planeta!

Artículo relacionado: Música sin copywrite para videos de Youtube

Los micrófonos para teléfonos son claves para quienes filmamos con el celular.

En mi caso, tengo dos. Recuerda usar uno para ti y tener a mano otro para hacer entrevistas. Tengo unos trucos más sobre este tema. Te invito a mirar el vídeo para más detalles.

No creas que me voy a olvidar de uno de los elementos centrales que todo creador de contenidos debe tener, si se precia con tal. Me refiero al trípode, uno de los gadgets 2020 que está en el top 3 de los imprescindibles para tu canal de YouTube.

En la foto más abajo pueden ver a uno de mis fieles compañeros de aventuras: el mini trípode con espejo (con la pinza de luces incorporada). Para ver detalles de su funcionamiento, date una vuelta por el vídeo y míralo en acción.

Hasta aquí el repaso por los 5 gadgets 2020 que considero imprescindibles para que tus vídeos de YouTube tengan la mejor calidad.

A muchos de estos gadgets 2020 los encuentran en mi perfil de Amazon. Así que no olviden de pasar a revisarlo, porque les resolverán y mejorarán la forma de filmar sus vídeos sin tener que gastar mucho dinero.

Para mi, que soy persona que una de las cosas que más hace a diario es filmar con teléfono móvil, estos gadgets 2020 son una extensión de mi cuerpo.

Espero que esta información les sea de utilidad. Si están interesados en saber sobre algún otro gadget en particular déjenme sus comentarios.

Y no olviden que si quieren conseguir buenos precios y mis recomendaciones especiales, pueden visitar mi perfil en Amazon. ¡A seguir creando juntos, también en estos tiempos que tocan!