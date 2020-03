Créenos: existen tantas variantes de visitas virtuales que casi no extrañarás tus paseos en el exterior. Es más, debemos estar agradecidos de las posibilidades que internet nos ofrece en estos tiempos atribulados.

Para comprobarlo TELEAIRE preparó esta lista especial con propuestas de visitas virtuales que te encantarán.

¡Ánimo! Te invitamos a tomar esta ocasión como una nueva oportunidad para hacer las visitas virtuales a aquellos lugares que, por falta de tiempo o exceso de turistas, no pudiste conocer o disfrutar todo lo posible en viajes pasados.

Te lo aseguramos: no te privarás de nada, pues gracias a las tomas de 360º te sentirás en plena aventura aún sin moverte del sofá.

Estación Espacial Internacional: visitas virtuales sin gravedad

¿Qué tal realizar un viaje con el que ni siquiera habías soñado? Eso te proponemos con una de las visitas virtuales más especiales: la que se hace a la Estación espacial internacional.

Sólo debes ingresar a la web de la Agencia Espacial Europea. Luego, optas por realizar las visitas virtuales y te dispones a hacerlo, gracias a las imágenes tomadas por la astronauta Samantha Cristoforetti.

Prepárate para un recorrido por todas las estancias que el mapa va ofreciendo ¡sin gravedad! Una propuesta diferente a todo, a un clic de distancia, para sumar a la lista de visitas virtuales recomendadas.

Visitas virtuales a los templos del Antiguo Egipto

Comenzamos por un destino tan conocido como deseado: Egipto. Su pasado guarda la dosis justa de misterio y magnificencia, por ello nada mejor que la primera de las visitas virtuales sea a sus templos y construcciones.

Desde la página Describing Egypt, haces clic en ‘Visit Ancient Egypt in 360º’ y listo. A través de las visitas virtuales ya sentirás que ingresas a las construcciones de esta civilización que asombra a todas generaciones.

Tienes tres opciones de visitas virtuales entre las que elegir: el Nuevo Reino (desde 1570 a 1080 a.C.), el Antiguo Reino (del 2780 al 2280 a.C.) y Templos. Para iniciar el recorrido basta con mover el mousse los 360º y haciendo clic en los círculos blancos que se mueven para avanzar.

Si bien la web está en inglés, no tendrás dificultad para utilizarla. Puedes configurar para ver a través de gafas de realidad virtual.

Google Street View permite las visitas virtuales más diversas

Desde un paseo en barco por el río Amazonas hasta el Caminito del Rey, en Málaga, Google Street View es nuestro aliado para disfrutar de visitas virtuales de lo más variadas.

En el caso del Amazonas, gracias a las miles de tomas que realizaron para estas visitas virtuales, te puedes desplazar por el río más extenso del mundo y en medio de la selva más grandiosa sólo usando tu cursor y las flechas.

También puedes ir a España, más precisamente al desfiladero de los Gaitanes en Málaga. Allí podrás andar por la pasarela peatonal de más de 3 kilómetros y disfrutar de vistas del cañón que te deslumbrarán.

Visitas virtuales bajo el agua: submarinismo en Cuba

Ésta es una gran opción no sólo en estos momentos en que hay que quedarse en casa. Sino también para aquellos que amarían conocer las maravillas del fondo del mar pero no se animan o no soportan bucear.

Estas opciones de visitas virtuales son muy diferentes e innovadoras.

Para todos, está disponible el tour virtual por los Jardines de la reina.

Son fotos tomadas a diferentes profundidades que permiten una experiencia en 360º. Veremos todas las especies marinas que nos rodean y bucearemos sin mojarnos y sin salir de casa.

Primero se nos presenta a un arrecife de coral a 10 metros de profundidad. Luego podemos ver de cerca a un grupo de tiburones a 5 metros, surcar el arrecife de coral a 25 metros, y salir junto con los tiburones a la superficie. ¡Realmente imperdible!

Esta web también acerca otras visitas virtuales de muchos otros lugares del mundo, por lo que aconsejamos navegarla y animarse a más paseos únicos.

Google Earth, otra plataforma para visitas virtuales

Si eres de los que gustan de conocer las culturas a través de acercarse a la vida diaria de sus habitantes, ésta es una opción perfecta. El funcionamiento de este tour es bastante sencillo y además está en castellano.

Primero, ingresa en este enlace y, cuando cargue, elige ‘Explorar ahora’ para acceder a las visitas virtuales. Entonces aparecerá la circunferencia del mundo y los puntos señalizados que se pueden visitar.

Allí haces clic en el que quieras, y verás a tu derecha que se abre más información. A su vez, abajo a la derecha, aparecen dos flechas. Con la flecha derecha ingresarás en esa vivienda y podrás explorar sus alrededores.

Podrás ver casas en lugares bien distintos a todo, como el desierto de Wadi Rum (Jordania), los masáis de Kenia, las casas típicas de Oia (Santorini, Grecia), la tribu Morgan en la isla Ko Surin Tai (Tailandia), etc.

Bonus track: visitas virtuales a través del sabor

Por último, la propuesta de visitas virtuales no puede terminar sin una mención a la gastronomía típica de cada rincón del mundo. Por eso elegimos la web Cocinadelmundo para que puedas descubrir la gastronomía de los 7 continentes.

Nada mejor que mimarse comiendo cosas ricas mientras se está en casa. ¿Por qué no elegir un menú distinto cada día para explorar el mundo a través de sus diferentes sabores?

Usando Cocinadelmundo, eliges un continente, después un país y un tipo de comida (entrada, plato veggie, postre, lo que gustes) y tendrás recetas típicas. Sólo resta poner manos a la obra y disfrutar de combinar especias, carnes, pastas, frutos, para lograr los platos más interesantes y deliciosos.

