Etapa 6 del Camino del Santo Grial: : Sarsamarcuello – Bolea

Justo en la puerta de entrada al castillo nos encontramos con unos curiosos capiteles que exhiben los 3 famosos monos del no ver, no oír, no hablar: un mono tapándose los ojos, otro la boca y otro los oídos (ojo que hay uno de ellos menos visible que se encuentra en un lateral).

Si visitas la villa de Loarre la vista seguro que se te irá a su antiguo Ayuntamiento de estilo renacentista que hoy acoge una de las Hospederías de Aragón . Se trata de un edificio del siglo XVI que dispone de 12 habitaciones y un restaurante de cocina tradicional que coquetea con fusiones creativas. Hace unos años fue galardonado con un Bib Gourmand Michelin , una distinción muy popular que identifica a los restaurantes que ofrecen una favorable relación calidad-precio por un menú completo de no más de 35€. De cualquier forma no podemos hablar desde la experiencia personal ya que no tuvimos oportunidad de probar el menú.

De pequeña ya soñaba con conocer mundo. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, yo me imaginaba enrolándome en la caravana de un circo que recorría los pueblos de España. Luego fui todavía más osada y me vi sobrevolando las geografías del mundo en un globo blanco y rojo desde el que saludaba a los enraizados a la tierra. ¡Os lo contaré todooooo! Prometí mientras mi voz se perdía entre las nubes. Hacerse adulta me obligó a dejar atrás algún sueño pero nunca abandoné mi amor por los viajes. Más tarde descubrí que también me apasionaba contar historias. ¿Por qué no casar estas dos pasiones? Ahora siento que soy una embajadora de destinos. No por título ni honores sino por puro placer de descubrir rincones únicos y poder trasladarlos al salón de tu casa con el deseo de inspirarte, a que un día (no muy lejano espero), puedas conocerlos en primera persona.