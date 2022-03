6 opciones para aprovechar la visita a Disney con amigos

Siempre, totalmente renovada y sorprendente. Sea con los padres cuando se es niño, en pareja, en solitario o cuando se forma la propia familia. Viajar a Disney con amigos es una experiencia que al menos una vez en la vida hay que vivir.

En esta nota quiero contarte especialmente de la pasada que es viajar a Disney con amigos. Si te preguntas cómo sacar el máximo partido a la visita por el hogar de Mickey, Minie y toda la pandilla, estos consejos son para ti.

My Disney Experience App: tu mejor aliado a la hora de visitar Disney con amigos

Para hacer reservaciones para restaurantes y atracciones, chequear cuándo llega el siguiente bus que te lleve a otra aventura, incluso para comprar souvenirs y enviarlos a tu habitación o directamente al domicilio donde vives, esta aplicación es mi recomendación número uno porque será tu mejor aliado en todo momento:

Además está sincronizado con PhotoPass lo que será perfecto si eliges sumar este servicio de fotografías.

Memory Maker: tus mejores recuerdos, para atesorar por siempre tu visita a Disney con amigos

Te cuento otra una buena opción para considerar con el grupo, y que a mi me funcionó perfectamente: comprar Memory Maker. Si te preguntas por qué, pues porque tendrás todos los PhotoPass que quieras sin tener que pagar nada extra.

A mi me pareció una de las mejores decisiones que tomé en mi viaje a Disney. Es muy fácil descargar las fotos y es la mejor manera de tenerlas para siempre. Vale decir que no importa dónde te tomen una foto con PhotoPass, ésta será subida inmediatamente a la cuenta en la app My Disney Experience.

De esta forma la podrán ver enseguida y, al terminar el viaje, podrás descargarla y pedir su impresión sin costo adicional. Además puedes sumarles marcos, animaciones y otros efectos especiales.

Descarga la app Disneyland París para tener la información al alcance de la mano al visitar Disney con amigos.

Si tu plan es ir al Disney ubicado en la capital francesa que es, por cierto, uno de los más visitados-, esta herramienta te facilitará mucho las cosas. Está disponible para Iphone y Android.

La app de Disneyland es clave para que puedas salir a explorar el parque teniendo toda la información disponible en un mapa interactivo. Además permite acceder de inmediato a información sobre las atracciones, restaurantes, tiendas y espectáculos, incluido el horario de apertura y los tiempos de espera.

Al menos como vivo yo mis viajes, tener todo en una app me permite tomar decisiones rápidas para sacar el mayor provecho de cada día. Basta con que uno dentro del grupo tenga la aplicación y listo, sólo resta disfrutar cada jornada mágica.

Shopping Service: comer sin complicaciones a la hora de visitar Disney con amigos

Sin dudas, otro de esos recursos digitales que me han salvado más de una vez. Primero, les cuento de Shopping Service. Esta herramienta permite comprar lo que quieran hasta las 3 de la tarde y recibir las compras a la tienda de tu hotel o a Disney Village de forma gratuita, para que las puedan recoger a partir de las 6 de la tarde. El rey de Eurodisney

Al mismo tiempo, he echado mano a la posibilidad que da la app My Disney Experience para comprar comida sin hacer largas filas porque ¿hay cosa peor que tener que esperar cuando se está hambriento? ¡A mi no se me ocurre ninguna! Por eso aproveché a ordenar directamente desde la app y luego fui directamente a la ventanilla especial para estos pedidos. Y, ¡bon apetit!

Fastpass & Single Rider: ingresos más rápido a atracciones cuando visitas Disney con amigos

Éste para mi es uno de los básicos cuando visito Disney y creo te será de gran utilidad al viajar con amigos: los Fast Pass. Éste es un sistema gratuito desde el cual puedes chequear los tiempos de espera en las atracciones, agendar el turno en la atracción que prefieran y llegar justo a tiempo para subirse, sin tener que hacer fila. Genial, ¿no?

Esta posibilidad es para todos los turistas que vayan al parque sin importar dónde se hospeden (dentro o fuera), si compraron en tienda oficial de Disney, agencias u hoteles. Los peluches de los personajes de Disney son uno de los regalos casi inevitable

Para usarlo sólo debes bajar la app “My Disney Experience” (algo que seguro ya tendrás porque fue mi primera recomendación) y vincular tus entradas. Si con tus amigos son de los viajeros previsores, un dato que les intereserá es que a partir de 30 días antes de tu visita al parque (si estás afuera hospedado) y 60 días (si estás dentro de los parques) ya pueden agendar los primeros 3 turnos.

Otro tip clave que me dieron en su momento y que aprovecho a pasar: agendar los turnos por la mañana porque recién se podrán tomar nuevos turnos al terminar de usar los primeros 3 fast pass. Cuando estés en la fila, a punto de entrar a ellos, ya se puede seguir agendando otras atracciones. Después, se agendan los turnos de a uno a la vez.

Si vas a Disney con amigos es muy importante reservar cenas con mucha anticipación

Me ha pasado de confiarme y no tomar reserva, y terminar muy hambriento y cansado probando suerte de un restaurante a otro sin encontrar mes. Por eso mi consejo es reservar lugar para cenas con 6 meses de anticipación.

Imagínate cuando te mueves en grupos, cuánto más difícil puede ser encontrar lugar para 4 personas o más. Para esto también recurre a la app My Disney Experience App y haz las reservas. Recuerda: hombre precavido vale por dos, como dice el dicho.

Con cada una de estas opciones, estoy seguro de que podrás sacar el mayor partido a la visita a Disney con amigos. Por supuesto, no dejes de considerar cada consejo en virtud de tus intereses y presupuesto, pero tenelos presentes porque son una buena base para garantizar una hermosa experiencia en este viaje que será inolvidable.Espero te sean de utilidad, te aseguro que fueron probados en primera persona.