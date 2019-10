Estas experiencias de viaje en España diferentes y poco convencionales seguro te van a encantar. Aquí encontrarás todos los detalles para llevarlas a cabo en tu próxima escapada.

Seguro que ya has visto la Sagrada Familia de Barcelona, la Torre de Oro en Sevilla, has rezado a la Virgen del Rocío en Doñana y has visto arder las fallas valencianas.

Kitesurf en Tarifa

Hacer un curso de iniciación al kitesurf en Tarifa, la capital del viento europea

Probablemente desconocías que Tarifa es considerada la capital del viento en Europa y el principal spot para la práctica del kitesurf en España. Ello se debe a varias razones, que vamos a explicar a continuación.



Una de ellas es su situación geográfica. En Tarifa se produce el efecto Venturi, efecto por el cual el viento corre a gran velocidad debido al conducto cerrado natural que se forma en el estrecho de Gibraltar.

El viento rápido y de líneas cortas, procedente del Levante, es idóneo para que a los aprendices de kitesurf no se les caiga la cometa (kite).

Además empuja del mar hacia la costa, lo cual evita el peligro de que salgamos disparados hacia las profundidades.

Por contra, el viento de Poniente, más suave, deja libertad a los más avezados para practicar difíciles saltos y maniobras.

A eso añádele un clima fabuloso y las largas playas arenosas de Tarifa, sin piedras ni obstáculos con los que golpearse, que gozan de zonas separadas para que los practicantes del kitesurf no molesten a los bañistas.



Con estas condiciones de seguridad y la cantidad de escuelas de kitesurf que hay en la zona, lo raro es ir a Tarifa y no realizar un curso de bautismo o iniciación al kitesurf para conocer la experiencia.

Es importante buscar una escuela que esté certificada por la IKO, tenga muchos años de experiencia y cuide las condiciones de realización de los cursos. Javi, de la Escuela Radikite, por ejemplo, nos cuenta que para él “es muy importante renovar el equipo cada año y consultar el tiempo al empezar el día, pudiendo a menudo cancelar algunas clases para asegurar que se cumplen las mejores condiciones climatológicas para los alumnos.”



Ir a una terma en Orense

Bañarte en las termas naturales de Orense de origen romano

Al otro extremo de la península, en Orense, la gran desconocida tierra de meigas de hermosos parajes naturales (gracias a “Dios” que aún quedan rincones que no están atestados de turismo), podemos realizar un plan muy saludable y totalmente gratuito: bañarnos en unas pozas (termas naturales) de la época romana.

Hay multitud de ellas. Unas de las más bonitas son las termas de Outariz. Están en la misma orilla del río y cuentan con pozas de distintas temperaturas: muy caliente, caliente, templada y fría.

Podemos saltar de las pozas al río y caminar sobre sus piedras. Si no nos creíamos que el agua caliente era de origen natural, nos sorprenderá notar corrientes de agua caliente dentro del mismo río.

Aunque las termas sean gratuitas, están muy limpias y cuidadas, e incluso tienen una ducha de agua caliente para asearnos después del baño.

Junto a las mismas también hay un balneario de pago, con cafetería, que por unos pocos euros nos permite disfrutar de un circuito con chorros en la espalda y relajarnos en una tumbona mientras observamos el precioso paraje natural, que en sí mismo ya merece la pena.



Paseo en barco en la Ribeira Sacra

Dar un paseo en barco por la Ribeira Sacra y degustar un vino producido de forma heroica

Puede que no haya vino más especial en España que el de la Ribeira Sacra. Y eso se debe, ya no tanto a las características de la tierra o del clima, que son cualificadas, sino al factor humano.

El comensal que lo degusta en el restaurante acompañándolo de una buena comida, probablemente desconoce el acto heroico que supone elaborarlo.

Los viñedos de la Ribeira sacra se encuentran en pequeñas parcelas en las altas laderas empinadas de las montañas que abrazan el río Sil o el Miño, cuya inclinación a veces es del 100% e incluso a veces, se necesita una pequeña embarcación para acceder a ellas – y no es broma -.

Artículo relacionado: Bodegas de Porto y el Valle del Douro

En consecuencia, los vendimiadores, con la cosecha a sus espaldas y enganchados a menudo a un arnés, se las ven negras para hacer su vocacional trabajo.



Pues bien, tenemos la maravillosa oportunidad de verlo con nuestros propios ojos en un paseo en catamarán por el río.

Hay varias rutas que salen de distintos puntos entre Lugo y Ourense por un módico precio y que atraviesan algunos de sus cañones, viñas, bosques, monasterios… El colofón final perfecto, sin duda, será disfrutar de un delicioso y heroico vino de la Ribeira, como los de la marca Ponte Da Boga adquirida por los Hijos de Rivera, propietarios de la Estrella Galicia, que han sabido conservar lo mejor de la tradición

Roadtrip por Asturias

Roadtrip de iglesias prerrománicas en Asturias

Asturias, es el lugar donde más iglesias prerrománicas se concentran. No son iglesias cualquiera. Estamos hablando de las iglesias más antiguas de la península, aquellas que datan de principios del medievo, en la etapa de la Alta Edad Media desde el siglo VI al X aproximadamente.

Vamos, que son joyas arquitectónicas que debemos cuidar y proteger por ser escasas y tener elementos peculiares que, al pertenecer al primer periodo de arte medieval, no están presentes en la mayoría de iglesias.



Una de las iglesias prerrománicas asturianas más singulares es Santa María del Naranco. Se encuentra en Oviedo y su construcción se finalizó en el año 842. Dos pisos de altura, miradores con columnas y una nave de gran longitud son algunas de sus rarezas. Su forma estilizada destaca en el bonito valle asturiano que la da cobijo.



Artículo relacionado: Ruta por los acantilados de Asturias en España

Muy cerquita de Santa María del Naranco nos encontramos la iglesia San Miguel de Lillo, una iglesia muy pequeñita y recogida que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Llama la atención la decoración en relieve en jambas, capiteles y basas, de inspiración bizantina, además de restos pictóricos de inspiración humana -no divina- en el muro sur

Aprovecha para parar en tabernas a disfrutar de una buena sidra y de la generosa gastronomía asturiana.



Siguiendo en nuestra ruta, nos encontraremos también con la Iglesia San Julián de los Prados o San Pedro de Nora, entre otras muchas más que merecen la pena, sin duda.

En este enlace puedes ver su localización en el mapa.

Otras experiencias de viajes

En el siguiente listado podrás encontrar otras aventuras con las que inspirar tus próximas aventuras: