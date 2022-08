Laguna Esmeralda es uno de los mejores trekkings de Tierra del Fuego

La Laguna Esmeralda se hace esperar. No es visible a primera vista pues se esconde detrás de una elevación. La descubro antes que Alejandro y le gritó: ―¡pies quietos, no te muevas!. Me acerco hasta él y le tapo los ojos con una bufanda porque quiero que descubra la laguna en todo su esplendor.

Donde hay castores el paisaje es desolador. No crece casi nada. Sería la parte del cuento de la Tierra Devastada donde el villano es exiliado por siempre jamás. Todo se asemeja a un cementerio de árboles grisáceos, secos, sin ramas, que mueren orgullosos de pié. El castor construye sus diques colocando su madriguera en mitad del lago artificial que ha colocado estratégicamente para defenderse de unos depredadores que en la Patagonia no existen. Ahí es justamente donde se rompe el equilibrio natural, en esta zona del mundo el castor no tiene rival.

De pequeña ya soñaba con conocer mundo. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, yo me imaginaba enrolándome en la caravana de un circo que recorría los pueblos de España. Luego fui todavía más osada y me vi sobrevolando las geografías del mundo en un globo blanco y rojo desde el que saludaba a los enraizados a la tierra. ¡Os lo contaré todooooo! Prometí mientras mi voz se perdía entre las nubes. Hacerse adulta me obligó a dejar atrás algún sueño pero nunca abandoné mi amor por los viajes. Más tarde descubrí que también me apasionaba contar historias. ¿Por qué no casar estas dos pasiones? Ahora siento que soy una embajadora de destinos. No por título ni honores sino por puro placer de descubrir rincones únicos y poder trasladarlos al salón de tu casa con el deseo de inspirarte, a que un día (no muy lejano espero), puedas conocerlos en primera persona.