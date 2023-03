Mallos de Riglos y las joyas de la Hoya de Huesca

El que cada artista represente el cáliz de un color diferente es muestra de que se trataba de una reliquia que no era de fácil acceso del que se tenía constancia pero no se conocía exactamente su fisionomía, de hecho fue celosamente custodiada escapando de esta forma del expolio sarraceno ¿Sorprendente no? a nosotros desde luego nos lo parece.

Me acerqué a la fachada de la iglesia de San Pedro buscando un poco de intimidad. Peregrinar con un buen amigo, no implica que de vez en cuando uno necesite algunos momentos de independencia y soledad. Un poco por aburrimiento, otro poco por curiosidad me detuve ante el panel de cartón pluma que pegado a la fachada principal del templo mostraba varias imágenes y explicaciones de su interior.

De pequeña ya soñaba con conocer mundo. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, yo me imaginaba enrolándome en la caravana de un circo que recorría los pueblos de España. Luego fui todavía más osada y me vi sobrevolando las geografías del mundo en un globo blanco y rojo desde el que saludaba a los enraizados a la tierra. ¡Os lo contaré todooooo! Prometí mientras mi voz se perdía entre las nubes. Hacerse adulta me obligó a dejar atrás algún sueño pero nunca abandoné mi amor por los viajes. Más tarde descubrí que también me apasionaba contar historias. ¿Por qué no casar estas dos pasiones? Ahora siento que soy una embajadora de destinos. No por título ni honores sino por puro placer de descubrir rincones únicos y poder trasladarlos al salón de tu casa con el deseo de inspirarte, a que un día (no muy lejano espero), puedas conocerlos en primera persona.