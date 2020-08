Publiqué nuevo vídeo en mi canal YouTube con la reseña que hice sobre la mochila con panel solar Sunslice Zenith. Este novedoso gadget es ideal para quienes andamos de trekking o en el camino, dale Play y enterate por qué.

Esta mochila con panel solar es liviana, práctica y tiene un diseño que es realmente lindo.

Fue muy bien pensada porque logra combinar las funciones de una mochila moderna de uso diario con un potente cargador solar.

No hay actividad a la que esta mochila solar se resista. Sal con ella para ir al trabajo, andar en bicicleta, hacer paseos por la ciudad o escapadas a la naturaleza -como verán en el vídeo que probé yo-.

Mi reseña sobre la mochila con panel solar

La mochila tiene capacidad para un ordenador de hasta 15.6 pulgadas. Además de tener mucho espacio para los más diversos efectos personales.

Como todo accesorio de este estilo que se precie, en su interior tiene buena variedad de compartimentos. No tendrás excusas para organizar todo lo que necesitemos llevar en ella. Si te lo preguntas, sí, también tiene para poner lápices y lapiceras.

Los bolsillos laterales no faltan. Prontos para que podamos llevar cómodamente bebidas. Y no faltan los divisores internos para para que metas ropa, libros o hasta calzado.

A su vez tiene un bolsillo oculto (anti robo) en la parte posterior. Esto es ideal para llevar pasaporte o todo tipo de documento.

Al tener buena protección exterior, por mucho que transpiremos no se llegarán a percudir los papeles que guardemos allí.

La marca ha diseñado un acolchado especial para las zonas de apoyo que permiten buena ventilación.

Porque, sin dudas, una de las cosas más importantes es asegurarse que podemos andar horas y horas con la mochila a cuestas sin resignar comodidad.

Tiene, como es ahora habitual en muchos modelos, unas tiras frontales con un clip para cruzar por delante -que además es ajustable-. Así podemos tener un calce más seguro aún.

Incluso tiene en la parte delantera un bolsillo para poner algún otro objeto pequeño -como las llaves-. Es que en el diseño de esta mochila con panel solar no se les ha escapado ni un detalle.

Otro punto a favor es que es impermeable. Así que no te vas a tener que preocupar si un día te agarra la lluvia de imprevisto o si tienes alguna clase de accidente con agua.

Hice las pruebas para ver qué tan bien respondía la mochila al momento de cargar los diferentes dispositivos. En todos los casos la prueba fue superada con creces.

La probé con tres dispositivos. Primero con una diadema de iluminación, y luego con una GoPro y un Iphone. No me quiero adelantar en las conclusiones pero este gadget no tiene contra.

Más características de la mochila con panel solar

Si eres un poco como yo, un interesado en saber detalles técnicos de los gadgets, los datos que siguen te interesarán.

Te cuento: las células CIGS de la mochila con panel solar Zenith fueron desarrolladas en California.

Éstas células ofrecen una performance de las mejores en el mercado. Son robustas pero a la vez conservan un peso bajo.

Gracias a ellas los viajeros y aventureros podemos mantenernos “cargados” estemos todo estemos, sin siquiera tener que pensar en ello.

El panel solar es de 8 watts, flexible y está integrado a la mochila.

De esta forma podemos cargar cualquier dispositivo usando un puerto interno de USB.

Reitero que no tienes que preocuparte por que se moje, se ensucie o se enganche o arañe contra algo porque tiene una protección especial.

Por último, vale decir que el banco de energía de esta mochila con panel solar se carga automáticamente al estar expuesta al sol.

De manera que cuando estés haciendo trekking o andando en bicicleta, estarás recargando tu propia fuente de energía limpia.

Ya no te pasará aquello de quedarte sin batería en tus dispositivos en ninguna aventura. ¿Qué te parece?

Esta mochila con panel solar Zenith Sunslice es uno de mis nuevos gadgets favoritos.