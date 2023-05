Navajas: un paseo por la Belle Époque

¿Seguro que hoy es Domingo de Pascua de 2023? empezamos a dudar al mirar nuestro alrededor y descubrir tanta gente vestida de época, incluidos nosotros mismos. Estamos en la jornada de recreación de la Belle Époque de Navajas.

Parece como si Navajas hubiera dado un salto en el tiempo y se hubiera trasladado a finales del XIX y principios del XX, cuando este municipio se convirtió en el más codiciado destino de veraneo de la alta sociedad valenciana gracias a su excelente clima, al poder curativo de sus aguas medicinales y a la ajetreada vida social derivada de la confluencia de de la flor y la nata de la alta burguesía valenciana.

Porque no nos equivoquemos, en ese tiempo fue el campo y no la playa el destino preferido de las clases más pudientes, aquellas que podían permitirse el lujo de huir del pesado y húmedo verano valenciano.

Todo este éxodo rural de élite que se extendía de 3 a 4 meses provocó la construcción de suntuosas quintas, caprichos veraniegos que todavía se conservan intactos y que dotan a Navajas de una personalidad única, chic y distinguida que la diferencia del resto de poblaciones vecinas.

Con el fin de contribuir a la promoción turística del municipio, el entusiasta Grupo de Lectura de Navajas organiza cada domingo de Pascua, un paseo recreado con trajes de época en el que se visitan algunas villas de Navajas (aquí llamadas huertos), que gentilmente abren sus puertas para que turistas y visitantes podamos disfrutar de la elegancia de sus jardines y el esplendor sus casas; esas que convirtieron a Navajas en destino vacacional de élite.

Navajas es un encantador pueblecito de la provincia de Castellón, situado en el corazón del Alto Palancia a medio camino entre Valencia y Teruel. Tal es su belleza que recientemente ha recibido el reconocimiento de municipio turístico de singularidad por la Presidencia de la Generalitat Valenciana.

Navajas es famosa por su belleza paisajística, por sus aguas medicinales y sus rincones naturales donde destaca el mítico Salto de la Novia que está catalogado como uno de los 15 enclaves más idílicos de la Comunidad Valenciana.

Lo que no todos conocen es que además Navajas posee un conjunto de villas históricas que nada tienen que envidiar a las de Benicassim o incluso a las del Lago di Como.

Estas quintas suntuosas otorgan a Navajas una personalidad y singularidad propia que la hacen sobresalir frente a otros municipios de la zona. La mayoría de ellas, están agrupadas en la parte alta del núcleo urbano, constituyendo junto con Carcaixent una de las mejores muestras de la arquitectura modernista de toda la Comunidad Valencia.

¿Pero cómo un pequeño pueblo de montaña acabó convertido en destino de élite?

José Antonio Torres, nuestro anfitrión y experto en historia de Navajas, nos explica que a finales del siglo XIX y principio del XX las familias más acomodadas de Valencia se instalaron en Navajas para pasar el verano. Un verano largo que duraba entre 3 a 4 meses.

A principios del siglo XX Valencia era una ciudad industrializada y aunque había decaído el comercio de la seda, había despegado en la producción de curtidos, en el sector de la madera, la metalurgia y la exportación sobre todo de cítricos y vinos. En resumen, Valencia era una sociedad próspera cuya élite podía permitirse el lujo de construirse estas fastuosas casas solariegas en forma de palacetes donde resguardarse de la canícula del verano.

Entre las villas o huertos más encantadores de Navajas destacan los siguientes:

Villa Pilar se levanta a principios del siglo XX por encargo de Dña. Matilde Martínez de Reig, conocida por todos como “la cotorra” dada su gran locuacidad.

Hoy es una coqueta casa rural que cuenta con 5 habitaciones dobles, un total de 10 plazas.

Aunque la decoración de la fachada es austera comparada con otras quintas con decoración más modernistas no deja de ser fascinante con su espectacular cedro del Líbano coronando su jardín. La casa conserva todavía los acabados originales: carpintería de madera, zócalos cerámicos, suelo de baldosas hidráulicas de gran variedad de diseño…así que es toda una experiencia inmersiva pernoctar aquí.

Cada año, el domingo de Pascua, Navajas hace un viaje a su deslumbrante pasado a través de una recreación histórica, perfectamente organizada por el Grupo de Lectura de Navajas.

Los vecinos que han estado diseñando y cosiendo sus modelos históricos durante todo el año salen a la calle caracterizados con impresionantes trajes de la Belle Époque. Por favor, nunca digas disfraces porque con razón se enfadan, ya que el rigor histórico es alto como también el compromiso de los vecinos por recrear con exactitud este momento puntual de la historia.

Los vestuarios guardan una asombrosa veracidad convirtiendo a Navajas en un auténtico escenario de cine. Una iniciativa cautivadora que cada año atrae a miles de personas que no quieren perderse la escenificación realista de la Belle Époque valenciana.

Además y por suerte para visitantes y turistas, algunas de estas villas de revista, con aires de “château francés”, abren sus puertas permitiendo que los visitantes puedan ver de cerca sus jardines y los detalles de las fachadas. Con este generoso gesto, la recreación alcanza un gran nivel pues la suma de casas palaciegas con personajes es realmente explosiva.

En la mañana de Pascua, los personajes vestidos de época llenan el centro de Navajas. Juntos (y nos incluimos porque nos invitaron a formar de la recreación del 2023) realizamos un paseo teatralizado paseando por las principales calles y huertos de Navajas. El paseo, que es gratuito, suele estar amenizado por nuestro amigo José Antonio Torres que ejerce de anfitrión y va compartiendo con el público curiosas anécdotas de la historia de estas casas y sus distinguidos habitantes.

Así pues, si el domingo de Pascua visitas Navajas, no te asombres si te encuentras con:

Algo así podría sin duda haber pasado:



―¡Qué no, que no me convence Usted, Don Alejandro. Ha llegado la hora de que las mujeres votemos.



―¿Pero por qué le da tanta importancia al minúsculo hecho de meter un cartoncito en una caja? Por Dios, Doña Margarita, ¿es qué Usted nunca descansa? relájese que estamos de vacaciones. ¿Por cierto se unirá a la partida de bridge esta tarde en el casino?

―Don Alejandro que le veo venir, no me cambie de tema. ¿No ve Usted que nuestro movimiento no va solo de votar? también luchamos por nuestros derechos educativos. El derecho que Usted y mis hermanos tuvieron de ir a la Universidad. Derecho que a mí se me negó obligándome a quedarme en casa entre bordados, poesía y oraciones.

―Es que Usted es poesía divina. Una puntada perfecta de la obra de Dios.

―No me venga ahora con pamplinas. Las mujeres hemos cambiado y queremos administrar nuestros bienes. compartir la patria potestad y claro que sí, también votar.

―Si yo la entiendo Dña. Margarita pero relájese un poco que se arrebola y le entrará taquicardia. ¿Me permite que le tome el pulso?

―Don Alejandro, ya le he dicho que yo no estoy ahora de humor para “pelar la pava”. Toda mi energía está puesta en el sufragio universal, sea verano o Pascua.

― Está bien, está bien. ¿Qué le parece seguir debatiendo mientras damos un paseo?, ¿Se anima a llegar hasta el olmo?