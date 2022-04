¿EL SANTO GRIAL ESTÁ EN VALENCIA?

¿Es el Santo Cáliz de Valencia la auténtica copa que utilizó Jesús en la Última Cena? A la luz de los nuevos descubrimientos parece que sí.

Hasta hace poco la tradición oral y la fe eran los dos únicos pilares sobre los que sustentaba la hipótesis de que el Cáliz de Valencia fuera el auténtico Santo Grial, sin embargo la tesis doctoral de la valenciana Ana Mafé, doctora en historia del arte y turismóloga, ha supuesto un antes y después en esta leyenda, que va camino de convertirse en certeza.

Desde que salta la noticia, acuden a Valencia televisiones de todas partes del mundo, surgen asociaciones para difundir los nuevos argumentos sobre la veracidad de este cáliz, a la vez que se despierta el interés en administraciones públicas y sus institutos turísticos. Como no podía ser de otra manera, tan pronto nos enteramos de este revuelo, nos pusimos en contacto con Ana Mafé. Necesitábamos saber si realmente en Valencia se encontraba la reliquia más buscada de toda la cristiandad.

I.-EL SANTO GRIAL DE VALENCIA DE LA MANO DE LA INDIANA JONES ESPAÑOLA: LA DRA. ANA MAFÉ

Ana Mafé es pequeña de estatura pero grande en conocimiento. Nos confiesa tímidamente que tiene cinco títulos universitarios y que ha decidido dedicar toda su energía y entusiasmo (que creedme es mucho) a transmitir su hipótesis, ahora probada, de que el auténtico Cáliz de Cristo es el custodiado por la catedral de Valencia. Por eso muchos la conocen como la Indiana Jones Valenciana.

Ana Mafé nos sorprende con un trabajo casi detectivesco. Utilizando un meticuloso método científico, ha seguido y estudiado todas y cada una de las pistas que como miguitas de pan ha ido dejado la tradición oral desde el Jueves Santo hasta nuestros días.

El trabajo de la Dra. Mafé merece especial atención pues ha sabido aparcar sus convicciones religiosas para aplicar un riguroso método científico, que pueda ser replicable por cualquier otro arqueólogo o historiador de cualquier parte del mundo. Sus descubrimientos van paso de convertir la leyenda del Grial en santo descubrimiento.

¿Te animas a descubrir por qué el cáliz de Valencia es el auténtico Santo Grial? Te lo cuento todo a continuación.

II.-¿POR QUÉ EL SANTO CÁLIZ DE VALENCIA PUEDE SER A UN 90% EL SANTO GRIAL?

A.-ANTIGÜEDAD DE LA PIEZA

A la luz de los análisis y mediciones que las nuevas tecnologías permiten, se ha demostrado que el Santo Grial de Valencia es un auténtico Kos Kidush, es decir una copa de bendición hebrea tallada a mano según los métodos usados entre los siglos I o II ac. Es decir una vasija contemporánea de la Era de Cristo.

Este descubrimiento no es baladí ya que el mismo deja fuera de la competición al resto de cálices que en algún momento se han postulado como auténticos. La Dra. Mafé demuestra que ninguno de ellos hubiera podido ser utilizado por un judío en su pascua (Pesaj), la celebración más importante dentro de su calendario religioso, ya que no se adaptaría al ritual exigido. Durante los días de Pascua todos los elementos utilizados debían poder ser kosherizados, es decir purificado. Los judíos jamás podrían haber utilizado una copa de madera como propone Indiana Jones en la tercera película de su saga, ni de ningún otro material poroso como la arcilla pues no cumpliría con los cánones de purificación exigidos.

Nota: cada vez que hablamos de la copa hebrea hacemos referencia a la copa superior, ya que la reliquia tal y como se muestra actualmente tiene añadida una base y un fuste con dos asas para poder ser exhibida sin ser tocada. Todo esto son ornamentos añadidos en el medievo.

B.-ESTUDIO VOLUMÉTRICO

El estudio volumétrico realizado por la Dra. Mafe ha puesto sobre la mesa que la copa tiene capacidad para contener justo 2 reviit y medio, la medida necesaria para realizar las cuatro bendiciones que los judíos realizan en Pesaj para conmemorar su huida de Egipto.

C.-MATERIAL

Curiosamente el material de la copa es “sardius” (ágata sardónice), piedra que tradicionalmente representaba a la tribu de Judá de donde desciende la familia de Jesús. Esta piedra también es símbolo de la regla del amor.

Cabe destacar que el Cáliz de Valencia presenta una peculiar mácula, una mancha blanca que se convierte en signo característico de esta vasija y que sorprendentemente aparece replicada en distintas capillas románicas de las Vírgenes de los Pirineos que aparecen salpicadas a lo largo del Camino del Santo Grial; hecho que se convierte en nueva prueba contundente para refrendar la autenticidad de esta copa.

Cada vez surgen nuevas evidencias científicas que validan que esta pieza es la sagrada reliquia que Jesús tuvo en sus manos el día que proclamó el Mandamiento del Amor Universal. Y esto supone un paso enorme, ya que supondría pasar de la tradición oral como fuente primaria de información, a la constatación científica de la misma demostrando que la historia que durante dos mil años ha pasado de boca en boca es cierta.

D) RESTO DE ARGUMENTOS

Ana Mafé presenta muchos más argumentos pero exponerlos en este artículo lo convertirían en interminable, así que si se te ha despertado la curiosidad te animo a que leas su libro: El Santo Grial donde la Dra. desgrana punto por punto todos los indicios que la llevan a esta reveladora conclusión.

III.-¿CÓMO Y POR QUÉ LLEGA EL SANTO GRIAL A ESPAÑA?

Es curioso, aunque sería más acertado decir milagroso, constatar cómo esta copa de bendición hebrea ha llegado intacta a nuestros días escapando de la persecución de los emperadores romanos, los caza-tesoros o de cualquier oligarcas amante del arte.

Esta es la historia peregrina del Santo Grial de Valencia: La copa huyó de Jerusalén, seguramente en manos de San Pedro, escapando del expolio y destrucción con que los romanos castigaron la ciudad santa en el 70dc y que supuso la devastación de la misma, la destrucción total de su templo, además de la terrible matanza de miles de judíos.

De Jerusalén, el Cáliz desembarca en Roma para ser venerado en las celebraciones clandestinas de los primeros cristianos tal y como aparece reflejado en los frescos de las catacumbas. En algunas de ellas se puede ver representada una vasija de idéntica forma y color con su mancha blanca incluida.

El Santo Cáliz escapa de Roma en el siglo III huyendo de la persecución incansable del Emperador Valeriano sobre los cristianos, que además anhelaba apoderarse de todos los bienes de la proto-iglesia. San Lorenzo, archidiácono de Roma e hijo de Huesca, es el encargado de ordenar que la sagrada reliquia huya de la capital del imperio y se esconda en su ciudad natal bajo la custodia de sus padres. El cáliz posteriormente será escondido en recónditos monasterios como el maravillosos Panteón Monasterio de San Juan de la Peña, que es visita imprescindible de la Ruta del Santo Grial.

IV.-¿POR QUÉ LLEGA EL SANTO GRIAL A VALENCIA ?

En el siglo XV Valencia no era una ciudad cualquiera, era la Nueva York del Mediterráneo; una urbe cosmopolita, un faro de cultura y comercio reconocida en toda Europa por su floreciente imprenta, la calidad de su papel, azafrán y azúcar. Además era el punto final de la famosa ruta de la seda. Su prestigio como metrópoli estrella del Mediterráneo anima al monarca del momento, Alfonso el Magnánimo a trasladar la corte desde Zaragoza a la capital del Turia y con ella todas sus riquezas y reliquias.

Tras su estancia en el Palacio Real de Valencia, el Santo Cáliz pasa a ser custodiado por la Catedral de Valencia como prenda en préstamo. Al no ser devuelto jamás dicho préstamo ni por el monarca ni por sus descendientes, la reliquia pasa a ser propiedad de la Catedral, que a partir de 1916 decide mostrarla al público.

Desde entonces se puede visitar el Santo Grial de Valencia en la pequeña capilla que se encuentra a la derecha nada más entrar por la puerta de los Hierros de la Catedral. Una capilla que sirve de hermosísimo marco para contener esta joya histórica y de fe.

Me viene a la cabeza la opinión del Vaticano al respecto. Se lo pregunto a Ana quién me da una respuesta que me convence.

―¿Tú qué piensas que significa que el Papa Francisco haya declarado que Valencia sea cada cinco años y a perpetuidad, ciudad jubilar. ¿Y qué te parece que tanto San Juan Pablo II como el Papa Benedicto XII la hayan utilizado en sus misas cuando visitaron Valencia? ¿No es esta una forma velada de reconocer que se trata del sagrado grial?

¡Me quedo todavía más atónita con esta respuesta! Parece que Roma sin decirlo también confirma que el Cáliz de Valencia es el Santo Grial.

V.-¿QUÉ ES EL CAMINO DEL SANTO GRIAL?

A la luz de todos estos descubrimientos surge la idea de recrear el Camino del Santo Grial, una ruta señalizada y dividida en etapas que rememora los pasos que siguió esta santa copa viajera y que culminaría en la ciudad de Valencia.

En los últimos años están apareciendo y/o resurgiendo distintas asociaciones culturales (siendo la más relevante la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial fundada en 2002 para difundir los nuevos argumentos sobre la veracidad del cáliz de Valencia) y también se está despertando un gran interés por parte de las distintas direcciones generales de turismo que se han sumado a la labor de promoción turística, señalización y difusión de la ruta. En este link os dejamos la información de Turisme Comunitat Valenciana sobre el Camino del Santo Grial.

¿Por dónde empezar la ruta? Al igual que el camino de Santiago la ruta está dividida en etapas y puedes comenzar desde cualquiera de ellas. Oficialmente en España el punto de partida de la peregrinación comienza en Somport y va transcurriendo por encantadores pueblos de las provincias de Huesca, Zaragoza, Teruel y Castellón hasta llegar a la ciudad de Valencia. Lo mismo que en la ruta jacobea se puede realizar a pie, bicicleta o a caballo.

El Camino del Santo Grial es también conocido como Ruta del Conocimiento-Camino de la Paz o sencillamente como Camino del Amor. El saludo del peregrino es: Paz y Amor contigo y la contestación: Luz en el camino.

VI.-¿POR QUÉ REALIZAR EL CAMINO DEL SANTO GRIAL?

Como todos los caminos de peregrinación, el del grial puede transitarse desde distintas motivaciones: desde la fe, como turista curioso que busca nuevas experiencias, como amante de la historia que desea recorrer ermitas e iglesias escondidas, como persona curiosa interesada en entrar en contacto con lugares y/o objetos de poder….

No importa el motivo por el que se realice. El Camino del Santo Grial de Valencia como cualquier otra peregrinación lleva implícita una mística y un halo transformador que te hace llegar diferente de como empezaste. Seguramente andar a paso lento de peregrino, disfrutando del paisaje, de las ermitas, de los pueblos, de las conversaciones informales con los paisanos y las profundas con otros peregrinos, sin más equipaje que tu mochila, sin ruidos ni distracciones, pie sobre pie admirando el paisaje de Aragón y Comunidad Valenciana, te conecta con una dimensión especial.

Si ya has hecho el Camino de Santiago y te has sentido cautivado por el misticismo del mismo, quizás quieras probar esta ruta que conduce ni más ni menos a la Copa del Amor. Y delante de la copa, tal vez estemos todos más cerca de entender el verdadero mensaje que Jesús nos confió en su última cena: que nos amaramos los unos a los otros, tal y como él había hecho.

Si es este el Cáliz de Cristo ¿no estará el mismo impregnado del Amor Crístico? Me gustaría comprobarlo por mí misma. Así que voy a hacer el camino andando para llegar al Santo Cáliz de Valencia como una peregrina más, seguramente llena de ampollas (como ya me ocurrió en Santiago), cansada, mojada por lluvias y sudores y anhelante por saber si esta copa me llenará de sabiduría y amor.

Esta vez no haré sola el viaje sino acompañada de mi buen amigo Alejandro Martinez Notte (director de TeleAire y magnífico creador audiovisual) para así poder documentarlo con buenos vídeos. Prometemos contártelo todo.

Hasta entonces, me despido con el saludo del Camino del Santo Grial: Paz y Amor contigo.