Son muchos los motivos por los cuales elegir viajar a Sri Lanka para tu próximo viaje. Como destino brinda belleza naturales, sorpresas culturales y seguridad. Todo a precios accesibles.

Armar tu itinerario para viajar a Sri Lanka no te traerá ningún dolor de cabeza. Eso es otro plus. Aún menos con esta entrada. Aquí te traemos todo lo que tienes que saber para disfrutar a pleno del país cingalés. Lo primero será saber la mejor época para viajar

La antigua Ceilán guarda tantas maravillas que Marco Polo definió a este sitio como la “isla más bonita del mundo”.

Consejos para viajar a Sri Lanka

Para que vayas haciéndote a una idea de cómo es este país vale decir que es una nación insular. Que se encuentra en el océano índico. Y que está ubicada al sureste de la India.

Actualmente tiene 21 millones de habitantes. La mayoría de sus habitantes profesan la religión budista. Manejan tres idiomas: el cingales, el tamil y el inglés.

Su moneda es la rupia cingalesa. En la práctica es bueno saber que aceptan dólares y hasta euros. Llegado el caso, podrás retirar dinero, ya que encontrarás cajeros en la mayoría de las ciudades.

El clima al viajar a Sri Lanka

Para saber qué zona visitar, y en qué momento, debes prestar atención a los dos monzones diferentes que tocan este pequeño territorio. Desde octubre hasta marzo es la época buena para visitar el sur. De mayo a septiempre la zona oriental (en esta época el monzón afecta a la zona nordeste).

Dentro de este plazo de tiempo si lo que buscas es tener buen clima pero sin pagar de más, esquiva la temporada alta que es de diciembre a marzo. Otro dato a tener en cuenta: a pesar de ser la mejor época no olvides que de octubre a enero cae el monzón Maha afectando el este, el norte y las ciudades antiguas.

La temporada media continúa de abril a noviembre. Otro buen momento para tener buen tiempo en casi todo el país sin multitudes ni infraestructura a tope. La baja es entre mayo. Agosto es la temporada baja cuando el monzón Yala cae en las costas sur y oeste y en las tierras altas.

Lo cierto es que son muchos los viajeros que coinciden en que el clima en Sri Lanka es impredecible. Es poco probable que no tengas algún día de lluvia. No importa en qué momento lo visites. Especialmente si vas a la zona de montañas que es húmeda por naturaleza.

Playas de Sri Lanka

El punto fuerte de viajar a Sri Lanka son sus playas. En las del sur encontrarás mucha y muy buena infraestructura de servicios.

Puedes quitarte la idea de encontrarte en un lugar natural, que no haya si tocado por el hombre. Sí puedes prepararte para pasar jornadas con buenas comodidades.

Mirissa es una de las más solicitadas

Esta playa es amplia y permite pasar momentos de tranquilidad durante el día. El ambiente nocturno mucho más animado. Además puedes aprovechar a realizar desde aquí excursiones en barco para avistar ballenas. Chequea antes la temporada. También existe la temporada de tortugas marinas por esta zona.

Negombo es otra opción

Es muy probable que pases por ella ya que se encuentra a 10 kilómetros del aeropuerto. Su cercanía hace que todo viajero que decide viajar a Sri Lanka pase por aquí al ingresar o salir del país.

Al estar muy cerca de Colombo, la capital, no es la más apta para tomar el sol.

El panorama cambia de noche. Es ideal para pasar una velada placentera. Eligiendo entre los restaurantes o bares con música en vivo.

Marakolliya en Tangalle

No alcanza con una sola visita porque siempre te dejará con mucho más por explorar.

Unawatuna

Es una linda playa para conocer en combinación con Galle. Esta última es una ciudad colonial que te encantará. Se encuentra muy próxima.

Beruwala

Es muy buena para los que disfrutan todo el confort en la playa. Cuenta con infraestructura turística buena. Hay varios hospedajes de buen nivel que han prosperado a su alrededor.

Lugares culturales al viajar a Sri Lanka

Un buen viaje debe complementarse con la dosis justa de paseos por sitios culturales. Al viajar a Sri Lanka encontrarás un patrimonio rico, variado y diferente, que sabemos te interesará. Por ejemplo, si tu viaje lo realizarás en agosto no te pierdas el mayor evento del país: el Festival Esala Perehara.

Hay que decir que la entrada a estos lugares es considerada algo cara por los turistas. Teniendo en cuenta el costo de vida general del país. Comparando también con los vecinos del sudeste y sur de Asia. Sin embargo, no es algo privativo, por lo cual te indicamos algunos imprescindibles.

Sigiriya y el Parque Nacional de Kaudulla

La jornada ideal si vas a viajar a Sri Lanka arranca temprano y comienza por caminar hacia la “Roca del León” para bajar luego hacia Kaudulla, donde está el plato fuerte: el safari en jeep para ver a uno de los seres más lindos del reino animal, los elefantes en libertad.

Polonnaruwa

Otro imprescindible si vas a viajar a Sri Lanka. Allí conocerás muchos templos, dagobas y antiguos edificios (palacios, monasterios). Verás también a los Budas de Gal Vihara. Su pro es que las atracciones están cercanas entre sí y puedes recorrerlas en bicicleta o rickshaw.

El Templo de Oro de Dambulla

Este templo ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad. Se encuentra ubicado​ a 148 kilómetros al nordeste de Colombo.

Es gratuito, lo que hace que no haya excusas para no acercarse a visitarlo.

Es un complejo de cuevas con templos en su interior, en el más grande y mejor conservado de Sri Lanka, una belleza única que merece ser recorrida con tiempo, disfrutrando la magnificencia de las estatuas y pinturas que allí se conservan.

Anuradhapura

Para ver las dagobas más grandes de esta pequeña isla el otro indispensable es Anuradhapura, donde también conocerás al Sagrado Árbol de Bodhi (“hijo” del árbol bajo el que Buda alcanzó la iluminación) y al Templo-monasterio de Isurumuniya.

Templo del Diente de Buda

La última parada cultural obligada si vas a viajar a Sri Lanka es el templo del Diente de Buda (Kandy). Lugar sagrado y uno de los principales centros de peregrinación budista a nivel mundial.

Para sacarle el máximo provecho a tu entrada (ya que una vez que sales no puedes volver a ingresar) se recomienda chequear los horarios de las pooja. En que el relicario es exhibido al público, para estar presente en este momento tradicional.

Transporte en Sri Lanka

Desplazarse en transporte público es siempre la mejor opción. Por precio y porque brinda la posibilidad de amalgamarse con la gente del lugar. Conocer más de cómo se vive en el lugar. Eso sí, siempre hay que tener en cuenta las particularidades de cada lugar.

En el caso de viajar a Sri Lanka, hay que saber que si bien es un país pequeño (400 km de largo y 200 de ancho) los servicios son lentos.

Las carreteras no son las mejores. Por lo que no hay que fiarse en los kilómetros que separan una ciudad de otra, sino medirlo en tiempo.

En particular los trenes son una buena alternativa para moverse si vas a viajar a Sri Lanka porque son baratos. Transitan por paisajes increíbles e incluso la comodidad de los asientos y la limpieza de los vagones son aceptables.

Los buses, en cambio, son un medio menos recomendable. Aunque en oportunidades son más rápidos y mucho más económicos.

Si el presupuesto te lo permite, claro que puedes alquilar un coche. Sólo que se contrata con conductor y debes contratar un itinerario cerrado.

También puedes moverte en tuk-tuk y moto pero recuerda que para ello debes contar con carnet de conducir internacional.

Volviendo a los trenes debemos decir que su valor radica en sus orígenes allí por 1864: fueron la forma de transportar de la forma más efectiva posible el té que se cultivaba en las fértiles tierras altas ceilandesas.

Desde Colombo puedes tomar todas las líneas que comunican hacia los principales destinos turísticos de Sri Lanka.

Importante si quieres viajar a Sri Lanka y moverte en tren

Puedes comprar online los pasajes de Rajhadani y Exporail. Pero es muy importante recordar, que una vez en Sri Lanka, debes ir hasta la estación de tren a buscarlos (hay una oficina especial para ello). El email de confirmación de compra no es válido para viajar. No lo olvides si no quieres tener sorpresas desagradables.

Para los tickets de tren de línea regular no hay opción de compra on line. Estos debes comprarlos directamente en la estación de tren Colombo Fort. Sí puedes comprarlo con anticipación, de hecho, es conveniente hacerlo con tiempo.

Esto en cuanto a lo «administrativo», por decirlo de una manera. En cuanto a los destinos que puedes conocer vía tren, uno de los trayectos más famosos es Nuwara Eliya. La parada más próxima es Nanu Oya.

Lo más bonito son las estaciones del siglo XIX que se van pasando. A esto se suma el tren y toda la maquinaria circundante, nos hacen sentir que viajamos en el tiempo a un par de siglos atrás.

Existe una posición privilegiada para vivir este trayecto que se llama “Observation Saloon”. El último vagón, con grandes ventanales y una cristalera en la cola que permite ver la estela recorrida por el tren. Pero sólo algunos privilegiados lograrán lugar en él.

Algunos precios de referencia en tercera clase

Colombo-Kandy: 115 Rp. – 0,60 €

Colombo-Nuwara Eliya o Anuradhapura 160 Rp. – 0,90 €

Colombo- Galle 100 Rp. – 0,60 €

Colombo-Nuwara Eliya 3ra Clase 400Rp. – 2€. Primera Clase 1250 Rp.- 7€.

Colombo-Trincomale 3ra Clase 350 Rp.- 2€. Primera Clase 1250 Rp.- 7€.

Colombo-Kandy 1100 Rp .- 6€.

Colombo-Badulla 1750 Rp – 10€.

Colombo-Mathara 990 Rp.- 6€.

Colombo-Kandy 1450 Rp – 8€

Colombo-Nuwara Eliya 2100Rp- 12€

Colombo-Anuradhapura 1500 Rp – 8€

La gastronomía en Sri Lanka

El plato típico es el arroz con curry. Del curry encontrarás muchas versiones (de verduras, lentejas, carne, pescado). Pero antes de viajar a Sri Lanka debes saber que en cuanto a lo que a gastronomía se trata, la variedad allí se queda.

Sí verás otros platos típicos como el kottu (un salteado de pan con diferentes tipos de verduras o carne). También encontrarás los roti (mismo pan relleno de verduras o dulces con coco o chocolate). Y también tendrás ocasión de degustar los hoppers (una especie de tortitas a base de harina de arroz, hechas muy finas y acompañadas de diferentes maneras) pero no mucho más.

Antes de probar el primer bocado, ¡recuerda que la comida aquí es bien picante!

En ciudades como Colombo, Kandy y en los balnearios de la costa hay bastante oferta en restaurantes. Pero en cuanto visitas pueblos y ciudades pequeñas (incluyendo Anuradhapura y Polonnaruwa) no hay más que lugares que te sacaran del apuro. No podrán ofrecerte mucho más que eso.

Es por esto que muchos turistas se quedan a comer en sus hoteles, donde las propuestas son más amplias, e incluyen a su vez gastronomía internacional.

Para los amantes de la fruta y zumos de frutas, los zumos de papaya son exquisitos, aunque el mango y la piña es difícil de encontrar en los hoteles en los puestos callejeros será muy fácil dar con ellos y son deliciosos.

Datos útiles antes de viajar a Sri Lanka

Documentación para viajar a Sri Lanka

Para viajar a Sri Lanka debes tener tu Visado. Lo puedes tramitar on line a través de la web web oficial (cuesta 30 dólares y en 1 o 2 días envían por correo electrónico la notificación de aprobación ETA).

También lo puedes gestionar directamente en el aeropuerto al llegar (35 dólares). Para los niños menores de 12 años es gratuito.

Importante: el pasaporte tiene que tener una validez mínima de 6 meses y un billete de salida del país.

Vacunas para viajar a Sri Lanka

No hay ningún requisito obligatorio viajar a Sri Lanka. Pero como viajero sabes que se sugiere contar con las vacunas contra el cólera, hepatitis, tétanos y fiebre tifoidea.

Conexión a internet al viajar a Sri Lanka

La cobertura wifi es satisfactoria, y la mayoría de hoteles y restaurantes la ofrecen. Si necesitas conseguir una tarjeta SIM de Dialog para poder utilizarla en el país la consigues sin problemas.

En el próximo video encontrarás toda la información sobre Kitesurfing que es una actividad muy recomendada si vas a viajar a Sri Lanka